Nach Russland: Schließt die UEFA auch Belarus aus?

Der Europäische Fußballverband will nach Forderungen von EU-Parlamentariern wohl über einen möglichen Ausschluss von Teams aus Belarus beraten. Das teilte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in einem Brief an Mitglieder des EU-Parlaments mit, der der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag. „Es ist seit Langem die Absicht der UEFA, die Situation von Belarus bei der nächsten Sitzung unseres Exekutivkomitees zu erörtern“, schrieb Ceferin.