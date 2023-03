AUA bietet Bordpersonal 12,3 Prozent mehr Gehalt

Weitere Flugausfälle möglich

Aufgrund der Betriebsversammlung der Piloten und Flugbegleiter dürfte es am kommenden Dienstag zu weiteren Ausfällen bei der Airline kommen. Mit Anpassungen am Flugplan sei zu rechnen, konkrete Details könne man jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht nennen. Schon am Montag wird es wegen eines Verkehrsstreiks in Deutschland Ausfälle geben.