„Verschiebt eure Reise“ - ÖBB warnen vor Streik

Wer kommende Woche verreisen will, muss mit Unannehmlichkeiten rechnen: Denn am Montag legt ein Streik in Deutschland weite Teile des Verkehrs lahm. Zahlreiche ÖBB-Züge sind davon betroffen. Am Dienstag kommt es dann zur AUA-Betriebsversammlung, dabei werden Auswirkungen auf den Flugbetrieb erwartet.