Starker geomagnetischer Sturm traf auf die Erde

Weiterer Sonnensturm wird erwartet

Der Sturm sei dann am Freitag zu Mittag „bereits fast komplett an der Erde vorbeigezogen“ gewesen. Es wird allerdings noch ein zweiter Sonnensturm erwartet, der in den nächsten Tagen weitere geomagnetische Aktivität verursachen könnte. Nordlichter in Österreich seien aber eher unwahrscheinlich.