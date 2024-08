Variante KP.3: Zahl der Corona-Fälle steigt wieder

Vor allem in den USA, Australien und inzwischen auch in Italien wird die KP.3-Variante für den Anstieg der Covid-Fälle und die Zunahme der Aufenthalte in Krankenhäusern verantwortlich gemacht. In den Vereinigten Staaten war KP.3.1.1 in der ersten August-Hälfte für mehr als ein Drittel der neuen Covid-Fälle verantwortlich. Das zeigen Daten der US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC).