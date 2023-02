Sonnensturm sorgt auf der Erde für Nordlichter

Seit Sonntagabend liege die Erde unter dem Einfluss eines moderaten Sonnensturms, der voraussichtlich noch bis Dienstagmorgen anhalten werde, berichtete am Montag der Wetterdienst UBIMET auf Twitter. In der Nacht auf Montag konnte man deshalb sogar an der Ostsee Polarlichter beobachten (siehe Tweet unten).