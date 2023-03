Vermisst: Weiter Bangen um 50-jährige Tirolerin

Leider nichts Neues in diesem Vermisstenfall, hieß es Freitagfrüh von der Polizei Schwaz gegenüber der „Krone“. Am Donnerstag wurde nach der 50-jährigen Frau, die gesundheitlich beeinträchtigt ist und zuletzt im Seniorenheim Vomp lebte, erneut gesucht. Doch bedauerlicherweise wieder ergebnislos. Auch ein öffentlicher Aufruf in den Medien brachte bisher keinen Erfolg.