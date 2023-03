Nach Busfahrt müssen 50 Schüler zu Hause bleiben

Öffentlicher Aufruf in Weiz

Der Bub war nicht geimpft und hat sich am Mittwoch in der Früh und zu Mittag in einem öffentlichen Bus der Firma Schwarz (Linie 422) aufgehalten. Weil es in dem Verkehrsmittel zu Ansteckungen gekommen sein könnte, wurden alle Personen, die den Bus genutzt haben, aufgerufen, ihren Impfstatus zu kontrollieren.