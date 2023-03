Wettersturz bringt Kälteeinbruch, Schnee, Sturm

Der Wettersturz folgt pünktlich zum Start der neuen Woche. In der Nacht auf Montag zieht eine Kaltfront nach Österreich - und bringt in den Nordalpen Schnee bis in die Tallagen mit. „Am Montag sind auch im Norden und Osten bei sehr windigen Verhältnissen und nur noch fünf bis acht Grad ein paar Schnee- und Graupelschauer einzuplanen“, so Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.