Russen „erschöpft“: Kiew will „Gelegenheit nützen“

Russland wolle Bachmut um jeden Preis einnehmen und scheue weder Verluste an Menschen noch an Material, so Syrskyj weiter. Seine Ankündigung erfolgte einen Tag nach einem Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj an der Front bei Bachmut. Selenskyj hatte dort unter anderem bei den Kämpfen verletzte Soldaten besucht und ihnen für ihren Einsatz gedankt. Später besuchte er auch Charkiw im Nordosten.