Alexander Hofer wird neuer ORF-NÖ-Landesdirektor

Landesstudios für Hofer „nicht wegzudenkende Stütze“

Mit den beiden Funktionen sei er „glücklich und gut ausgelastet“, bekundete er im Vorjahr in einem Interview. „Es soll mir nichts Schlimmeres passieren, als dass ich meinen Weg mit dem wichtigsten und erfolgreichsten Sender der Flotte fortsetzen kann.“ Nun zieht es ihn aber nach Niederösterreich, wo er den Landesdirektorenposten bekleiden wird. Die Länderstudios bezeichnete er einst als „nicht wegzudenkende Stütze“. In Berührung kam er mit ihnen abseits seiner frühen Tätigkeit als Journalist bereits im Rahmen der Bundesländersendung „9 Plätze - 9 Schätze“, die er maßgeblich mit den Landesstudios zu einem quotenstarken Fixpunkt am Nationalfeiertag entwickelte.