Tirol: Nikotinbeutel nur mehr ab 18 Jahren erlaubt

„System wird bereits in Wien erfolgreich angewandt“

Andererseits wurde der Antrag „Home-Treatment für Kinder und Jugendliche“ - ebenfalls einstimmig - angenommen. Darin wird die Regierung ersucht, die Umsetzung von „Home Treatment“ - also Betreuung Zuhause durch multiprofessionelle Teams - in der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung zu prüfen, um das Angebot im Bereich der psychosozialen Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Tirol auszubauen. „Dieses System wird bereits in Wien erfolgreich angewandt. Es ist wichtig, dass wir uns das genau ansehen und in einem weiteren Schritt in Tirol umsetzen“, sagt VP-LA Sophia Kircher.