Kitzbühel kollidiert 2024 mit Olympischen Spielen!

Denn das Generali Open in Kitzbühel findet wie die Turniere in Umag und Atlanta ab 22. Juli 2024 und damit eine Woche früher als dieses Jahr (31. Juli - 5. August) statt. Also in der Woche der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris. Parallel zu Olympia geht das ATP-500-Turnier in Washington in Szene.