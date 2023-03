Austria und Altach bleiben in der Bundesliga

Würden die Vereine in der Qualigruppe erneut so punkten wie im Grunddurchgang, müsste am Ende die SV Ried den bitteren Gang in die zweite Liga antreten. Das heißt also, dass sowohl Lustenau als auch Altach ein weiteres Jahr in der höchste Liga verbleiben würden. Besonders für Altach, das mit einem neuen Trainer in die alles entscheidenden Partien geht, wäre es aber ein Zittern bis zum Schluss. Denn nimmt man die direkten Partien plus die halbierten Punkte her, kämen sowohl die Altacher als auch die Wikinger aus Ried am Ende auf 20 Punkte.