Lokale, über die man spricht: Indie Burger

Florian Weitzer betreibt ein halbes Dutzend stilvoller Hotels in Graz, Salzburg, Wien und am Semmering, interessante Restaurants (Meissl & Schadn, Daniel Bakery) inklusive. In seiner Heimatstadt Graz baute er vor Kurzem ein ehemaliges Schreibwarengeschäft zu einem hippen Fast-Food-Lokal um. Das INDIE BURGER empfängt die Besucher zunächst mit dem Charme einer Bahnunterführung: grauer Beton, eine Brat- und Frittier-Station aus Nirosta, ein Touchscreen in grellen Regenbogenfarben. Hier wählt man per Fingerdruck aus dem knapp gehaltenen Angebot und gibt dabei auch gleich bekannt, ob man die Bestellung mitnehmen oder vor Ort verzehren will.