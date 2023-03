Protest: Politiker klebte sich am Radweg fest

„Wir sind die letzte Generation, die es noch schaffen kann, in Graz ein vernünftiges Verkehrskonzept durchzusetzen“, kaperte Pascuttini den Namen der Klimaschützer, die sich regelmäßig an Straßen festkleben. „Das bedeutet für uns ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer und kein Gegeneinander. Aktuell sind die Radfahrer in sämtlichen Verkehrskonzepten klar bevorzugt, was auf Dauer einfach nicht gut gehen kann, da viele Menschen aus den vielfältigsten Gründen nicht Radfahren können oder wollen.“