Bayern-Stars lesen schockierende Nachrichten vor

Kahn fordert mehr Transparenz

„Ich habe in meiner Profi-Zeit in der Bundesliga erlebt, was verbale Entgleisungen und Aggressionen anrichten können“, so Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn. „Im Netz bleiben diese Hass-Kommentare der Öffentlichkeit oft verborgen. Wir brauchen hier mehr Transparenz.“