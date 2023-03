Kylian Mbappe schnappt sich Hugo Lloris‘ Job

Nachdem Lloris im Anschluss an die WM sein Karriereende erklärt hatte, wird Mbappe den Vize-Weltmeister zukünftig aufs Feld führen. Am Freitag trifft der Stürmer gemeinsam mit seinen Teamkollegen im Rahmen der EM-Quali auf die Niederlande, ehe am Montag darauf Irlands Auswahl auf Frankreich wartet.