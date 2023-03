Wanderer steckten im Schnee fest - Helibergung!

Auch wenn es im Tal bereits grünt und die Temperaturen konstant die 10-Grad-Marke knacken, in höheren Lagen liegt teilweise noch recht viel Schnee. Diese Erkenntnis mussten auch jene zwei jungen Männer (beide 22 Jahre alt) machen, die sich am Montag von ihrem Ferienwohnsitz in Dornbirn-Ebnit zu einer Wanderung auf den Alpkopf aufgemacht hatten. Auf dem Weg in Richtung Gipfel wurde die nasse Schneedecke immer dicker, noch dazu sanken die beiden bei fast jedem Schritt ein, was das Vorankommen zu einem wahren Kraftakt machte.