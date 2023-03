Sieben Mrd. Euro für Türkei und Syrien gesammelt

Die internationale Gemeinschaft mobilisiert sieben Milliarden Euro für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Das sagte der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson am Montag nach einer Geberkonferenz in Brüssel. Gemeinsam habe man die Erwartungen übertroffen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. „Wenn es zu einer Tragödie kommt, gibt es nur eine Antwort, und das ist Solidarität.“