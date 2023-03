Frontalcrash: 71-Jähriger kam auf Gegenfahrbahn

„Der 56-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das LKH Villach gebracht“, so die Polizei. Der 71-jährige Mann blieb allerdings unverletzt. An den Aufräumarbeiten war die Freiwillige Feuerwehr Kerschdorf mit insgesamt elf Mann beteiligt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.