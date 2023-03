Johnson wird zur Zerreißprobe für britische Tories

Die Aufarbeitung der Rolle von Ex-Premierminister Boris Johnson in der „Partygate“-Affäre entwickelt sich für die Konservative Partei zur Zerreißprobe. Ein Regierungssprecher verteidigte die Untersuchung am Montag als Zuständigkeit des Parlaments, die dieses ohne Beeinträchtigung durchführen können müsse. Verbündete Johnsons hatten die Aufarbeitung von dessen Handeln während der verbotenen Lockdown-Partys in der Downing Street wiederholt kritisiert.