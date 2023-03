Ex-Premier Johnson tritt in Londoner Wahlkreis an

Zuletzt hatte es bereits Spekulationen gegeben, dass der frühere Premier in einem als sicher geltenden Wahlkreis antreten wolle. Ob Johnson die Wiederwahl in Uxbridge and South Ruislip im Nordwesten Londons schafft, ist jedoch fraglich. Bei der vorigen Parlamentswahl 2019 hatte Johnson zwar mit einem Vorsprung von 7000 Stimmen gewonnen, derzeit führt die Labour Party in Umfragen aber deutlich.