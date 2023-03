Zweiter Bankräuber von Gries wurde festgenommen

Knapp 19 Jahre ist es her, dass zwei mit einem Motorradhelm maskierte Täter in eine Bankfiliale in Gries eindrangen. Die Unbekannten bedrohten die Angestellte mit einer Waffe und zwangen sie, ihnen Bargeld zu übergeben. Satte 18.000 Euro erbeuteten sie damals und machten sich anschließend mit einem zuvor in Innsbruck gestohlenem Motorroller aus dem Staub.