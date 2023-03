Sharon Stone verlor die Hälfte ihres Vermögens

Kleinstadtmädchen mit hohem IQ

Schon als Kind wollte Stone „die nächste Marilyn Monroe“ werden, verriet die Schauspielerin einmal in einem Interview. Mit drei Geschwistern wuchs sie in einer Arbeiterfamilie in einer Kleinstadt im US-Staat Pennsylvania auf. Mit einer Größe von 1,74 Metern, einem überdurchschnittlich hohen Intelligenzquotienten von 154, einem College-Abschluss in kreativem Schreiben und Trophäen von Schönheitswettbewerben bahnte sich Stone den Weg nach New York und Los Angeles, wo sie als Model unter Vertrag genommen wurde.