Mehrheit für Geld aus Budget, gegen Zwangsabgabe

Teure Altlasten durch Privilegien-Stadel

Während Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) indes mit den Grünen auf Hochtouren den künftigen ORF-Rabatt verhandelt und der Stiftungsrat am Donnerstag die Sparpläne von General Weißmann (unter anderem Streichung des Orchesters, Ende für TV-Sender Sport Plus) absegnet, prüfen Finanzministerium und Kanzleramt weiteres Rotstiftpotenzial. So finden sich in den Altverträgen teure Privilegien-Stadel, wie etwa 3 Jahre Abfertigung und - trotz guten Verdiensts - Wohnkostenhilfe . . .