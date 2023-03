Sängerin Billie Eilish (21) gab Schauspieldebüt

Eilish spielt in der sieben Folgen umspannenden Serie ein Mädchen namens „Eva“. In einer kurzen Szene, die sie am Donnerstag (Ortszeit) bei Instagram veröffentlichte, fragt sie Hauptdarstellerin Dominique Fishback (31), ob sie jemanden verletzt habe. Als diese das bejaht, sagt Eilish: „Sehr gut.“