15 Prozent der Schweden von akuter Armut bedroht

Mittelstand besonders betroffen

Besonders von der Krise betroffen ist der schwedische Mittelstand. Im Land der Hausbesitzer können viele kaum noch ihre Hypotheken bezahlen. Nach jüngsten Prognosen der Europäischen Kommission wird Schweden als einziges EU-Land 2023 in eine Rezession geraten. Annika Alexius, Finanzexpertin:„Zurzeit heißt es, dass es Schweden am schlechtesten geht in ganz Europa. Das scheint mir aber nicht so zu sein. Wir sind einfach früher in der Rezession als andere europäische Staaten. Es geht uns ähnlich wie den USA. Die Inflation war früher da und dann der Abschwung.“