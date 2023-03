Lokal und Wohnung: Zweimal Brandalarm in Innsbruck

Drei Personen aus Wohnung gerettet

Es war dies nicht der einzige Einsatz für die Feuerwehr in dieser Nacht. Bereits gegen 22.30 Uhr hatte es Brandalarm in einer Wohnung in der Innsbrucker Fennerstraße gegeben. „Im Zuge des Einsatzes mussten drei Personen aus der stark verrauchten Wohnung geborgen und nach erfolgter Erstversorgung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik Innsbruck gebracht werden“, heißt es vonseiten der Ermittler.