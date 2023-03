Austria, Red Bull, Grönemeyer - 20 Jahre Stadion

Erst am 31. Juli 2013 war die Arena übrigens erneut bei einem Pflichtspiel ausverkauft. Damals traf der FC Red Bull Salzburg in der Qualifikation der Champions League auf Fenerbahce Istanbul. Viele weitere Fußball-Leckerbissen, auch vor voller Hütte, sind dazugekommen. Egal ob in der Europa League, oder (seit vier Jahren) auch in der Champions League.