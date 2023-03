ÖSV-Mann erneuert Kritik: „Einfach unglaubwürdig!“

Am 12. Februar hat ÖSV-Skirennläufer Julian Schütter einen Offenen Brief an die FIS übergeben, in dem die Wintersport-Gemeinschaft weitreichende Klimaschutzmaßnahmen verlangt. Gut einen Monat später ortet der Steirer etwas Bewegung, erneuert aber seine Kritik am Weltverband. Vor allem die Behauptung, die FIS sei klimapositiv, sei „einfach unglaubwürdig“.