Sozialbetrüger zahlen Schaden fast nie zurück

Eine Österreicherin (56) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, die nicht an ihrer Meldeadresse, sondern bei ihrem Lebensgefährten lebte - und das von 2013 bis 2022. Sie kassierte mehr als 91.000 Euro an Mindestsicherung und Sozialunterstützung zu Unrecht. Am Gericht in Leoben wurde sie zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt - Geld konnte sie bisher noch keines zurückerstatten.