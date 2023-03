Rot-weiß-rote Kritik an EU-Nachhaltigkeitsplänen

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) begrüßte zwar die Pläne an sich, lieferte aber ein großes Aber: „Eine völlig falsche Entscheidung für Österreich ist, Atomkraft im Net-Zero Industry Act aufzunehmen.“ Insgesamt sei es hingegen wichtig, dass Europa eine gemeinsame Antwort auf die Wettbewerbspläne der USA und von China finde. „Mit dem Net-Zero Industry Act gibt es nun einen Vorschlag, wie wir Europa als zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort stärken können und den Klimaschutz zu einem Wettbewerbsvorteil machen.“ Beides gehöre zusammen, denn Zukunftsinvestitionen sind Investitionen in den Klimaschutz, also Investitionen in saubere, erneuerbare Energien. Die PV-Industrie zu stärken und den Sektor der Windkraft sowie Wärmepumpen auszubauen sei jedenfalls der richtige Weg.