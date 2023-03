Großrazzia bei Minibambini-Betreibern in Wien

Eltern stolperten mit Kindern in Polizeiaktion

Angeblich sollte Geld aus der Konkursmasse in ein Einkaufszentrum in Serbien fließen. Auf den offiziellen Konten der Kindergärten seien hingegen nur noch um die 500 Euro gefunden worden. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. In einem Fall stolperten offenbar sogar Eltern mit ihren Kindern in die Polizeiaktion: Sie wollten Plüschtiere und andere persönliche Gegenstände aus den geschlossenen Kindergärten abholen und wurden von den Beamten freundlich aus den Kindergärten eskortiert.