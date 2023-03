Stadion-Tragödie mit 135 Toten: Polizist in Haft!

Fünfeinhalb Monate nach der Massenpanik in einem indonesischen Fußballstadion mit 135 Toten ist auch ein Polizist zur Verantwortung gezogen worden. Der Chef der Sicherheitskräfte, die Anfang Oktober im Kanjuruhan-Stadion im Einsatz waren, wurde am Donnerstag wegen Fahrlässigkeit zu 18 Monaten Haft verurteilt. Zwei weitere angeklagte Polizisten wurden von dem Gericht in der Stadt Surabaya freigesprochen.