Marode Finanz-Situation: Graz will Schulden senken

Grünen-Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, zuständig für Umwelt und Verkehr - nannte unter anderem den Verkehr in der Stadt als jenen Bereich, in dem man selbst „an den Schrauben drehen“ könne. Ein Viertel des Energieverbrauchs in der Stadt resultiere aus dem Verkehr. Mit der Planung der Tram-Südwestlinie 8 bei gleichzeitiger Umgestaltung des Griesplatzes (rund 10 Millionen Euro), den geplanten Grünen Meilen (10 Millionen Euro) und der Radoffensive (25 Millionen . Euro, davon 5 vom Land Steiermark) verbessere man Klimaschutz und Lebensqualität in Graz.