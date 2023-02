Großes Aufatmen: Grazer Budget ist auf Schiene

Die enge Finanzlage der Stadt Graz brachte vor allem den zuständigen KPÖ-Stadtrat Manfred Eber in Bedrängnis. In letzter Sekunde konnten er und Finanzdirektor Johannes Müller nun aber doch noch ein Zahlenwerk vorlegen, mit dem man - laut Eigenangabe - „arbeiten kann“. Brutale Einschnitte bleiben entgegen so mancher Voraussagen aus.