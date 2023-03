Zu hohe Kosten und unterschiedliche IT-Systeme

Problem liegt laut Mitarbeitern tiefer

Bank-Mitarbeiter wurden am Dienstag informiert. Die Ursache liege laut einigen von ihnen nicht an den IT-Programmen. „Die Zusammenlegung wurde immer verschoben. Das Problem liegt tiefer!“, so Angestellte, die anonym bleiben wollen. „Ein Blick in die DolomitenBank Gmünd reicht. Bei der Fusion wurde viel versprochen, nichts eingehalten.“ Dort laufen, wie berichtet, nach wie vor Verhandlungen um den damaligen Fusionsvertrag der DolomitenBank mit der Volksbank. „Bankwesen ist Vertrauenssache, das wird gerade in Frage gestellt.“