Wirbel um Dolomitenbank: Anzeige bei Staatsanwalt

Gleich drei Zivilklagen sind derzeit im Streit um den Fusionsvertrag der Dolomitenbank mit der Volksbank sowie der Entlassung des Filialchefs in Gmünd anhängig. Am Rande dieser Auseinandersetzung mischt jetzt auch noch der Staatsanwalt mit. Er soll prüfen, ob in einem Verfahren falsche Beweismittel im Spiel waren.