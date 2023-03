Stürmischer Prinz rüttelt kräftig am Fußball-Thron

Und dann trifft dieser Erling Haaland, der über 60 Meter mit fliegendem Start schon in 6,64 Sekunden gestoppt wurde, im Champions-League-Achtelfinale fünfmal!„Ein fantastisches Gefühl, ich bin stolz und happy“, so der 22-Jährige vor der Ehrenrunde im Etihad-Stadium. Wo es nach jedem Treffer sowie bei seiner Auswechslung in der 63. Minute „Haaland, Haaland“-Gesänge gegeben hatte. Sky-Experte Lothar Matthäus kritisierte Trainer Guardiola: „Er hätte Historisches schaffen können. Fünf Tore in einem Spiel hat Messi schon mal in der Champions League geschossen, Haaland hätte noch eine halbe Stunde für ein sechstes gehabt.“ Ein verpasster Rekord, der wenig schmerzt, wenn man schon genügend aufgestellt hat: