Bei den Haien stehen die Zeichen auf Wende

Nach dem Siegestreffer in der Verlängerung wurde Senna Peeters von einer Jubeltraube begraben. „Die Spannung in der Halle war unglaublich, die Erlösung riesig. Das war wichtig. Bei einem 2:2 in der Serie kann es in jede Richtung gehen, bei einem 1:3 wäre es schon sehr schwer geworden. Wien hat eine gute Mannschaft“, meinte der 20-Jährige, der in seiner Rookie-Saison bereits zwei Playoff-Treffer erzielte, bei zehn Saisontoren hält.