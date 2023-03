Haie unter Zugzwang: Auswärts geht’s leichter

Drei Spiele, drei Auswärtssiege. Geht’s nach dem Gesetz der Serie, gewinnen die Haie heute in Wien, stellen auf 2:2. „Wenn du auf Tour bist, hast du eine Mission, denkst die ganze Zeit nur an das Spiel. Zuhause ist man vielleicht abgelenkter, nicht so fokussiert“, versuchte Trainer Mitch O’Keefe nach der 2:5-Heimniederlage am Sonntag eine Erklärung zu finden.