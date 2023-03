Streit beim Einkaufen: Hausmeister zückt Messer

Eigentlich war alles ganz anders. Er sei hier das Opfer und nicht der Täter. Beim Einkaufen sei sein Landsmann plötzlich auf ihn losgestürmt. In der Hand ein Messer. Beim Prozess um schwere Körperverletzung und gefährliche Drohung am Landesgericht St. Pölten lag die Wahrheit dann doch woanders. Der 44-jährige Hausmeister gab an, in Notwehr gehandelt zu haben. Als er Anfang September vorigen Jahres mit seiner Frau in der Landeshauptstadt Einkäufe erledigte, traf er vor einem Geschäft auf seinen Kontrahenten.