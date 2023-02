Bursche (16) flieht mit Beute in der Unterhose

In Gartenhütte umgezogen

Doch die verängstigte Frau drückte lieber den Alarmknopf. Daraufhin griff der gebürtige Iraner selbst in die Kassenlade und suchte mit mehr als 1000 Euro das Weite. Auf seiner Flucht entledigte er sich nicht nur seiner Pistole - eine Softgun, wie sich später herausstellte - sondern auch seiner Kleidung. Nur 30 Minuten später konnte er mit blutüberströmten Händen in der elterlichen Wohnung gestellt werden.