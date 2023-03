Dreijährige saß am Boden der Lkw-Fahrerkabine

Schockierende Entdeckung in einem Lkw auf der Südautobahn in Niederösterreich: Im Zuge einer Schwerpunktaktion blickten Polizisten am Dienstag in die Fahrerkabine eines Schwerfahrzeuges. Lenker und Beifahrer saßen zwar ordnungsgemäß am Platz - nicht aber die drei Jahre alte Tochter des Fahrers …