Lena Hoschek: Das Geheimnis der Star-Designerin

Wie in einem Monet-Gemälde

Die geblümten verspielten Nostalgie-Kleider, welche die Weiblichkeit feiern - in ihnen sieht man sich gleich neben einem Picknickkorb und einem Herzblatt malerisch in der Wiese sitzen, die einem Monet-Gemälde entsprungen ist. Oder: In der stylischen Latzhose wird sicher jede Gartenarbeit zum Genuss - sofern man die edlen (aber nicht billigen) Stücke dazu verwenden würde.