Mit Pferden bei Corona-Demo: Steirerin vor Gericht

Trillerpfeifen, Lautsprecher, Blaulicht und dicht gedrängte Menschenmassen: Eine Protest-Kundgebung ist zweifelsohne nicht gerade die optimale Umgebung für Tiere. Dennoch sind zwei Steirerinnen im letzten Frühjahr bei einer Corona-Demo in Gleisdorf mit ihren Pferden aufmarschiert - oder eingeritten. Ein Polizist erstattete Anzeige wegen Tierquälerei, am Dienstag mussten sich die Frauen am Grazer Straflandesgericht verantworten.