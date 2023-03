Rumäne drohte Polizei mit Atombombe: Verurteilt!

„I have a nuclear bomb. Let me in!“ Mit diesen Worten begehrte ein 40-jähriger Rumäne am 11. Februar Einlass in die Salzburger Landespolizeidirektion. Die Polizisten am anderen Ende der Gegensprechanlage nahmen die Drohung ernst und veranlassten einen Großeinsatz, bei dem auch Spezialkräfte beteiligt waren. Die Ausrede des Angeklagten: Er habe lediglich auf eine „Schartner Bombe“ in seinem Rucksack aufmerksam machen wollen.