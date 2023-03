Farbenfrohe und friedvolle Klänge in Millstatt

Eine bunte Konzertreise zwischen Tradition und Experiment verspricht Festival-Leiterin Julia Malischnig bei der Pressekonferenz schon für die Ouvertüre des 16. internationalen Gitarrenfestivals „La Guitarra esencial“ am 1. August in der Millstätter Stiftskirche. Dabei spürt sie gemeinsam mit Wolfgang Puschnig, Klaus Paier und Asja Valčić als „Colours of Carinthia“ regionalen und internationalen Klang-Wurzeln nach, um auch mit Uraufführungen von Klaus Paier aufzuwarten.