In dieser Familie fahren auch die Kinder Motorrad

International im Renneinsatz

Obwohl er bereits mehrfach beim legendären Erzbergrodeo am Start war, träumt Wurzer immer noch vom Spätsommer 2021. Damals nahm er beim „International Six Days of Enduro“ teil - dem ältesten Offroad-Rennen des Motorradweltverbandes FIM. „Wenn man als Hobbyfahrer dort teilnehmen kann, ist das schon ein wahnsinnig cooles Erlebnis.“ Selbstverständlich war die ganze Familie damals in Norditalien mit an der Rennstrecke.